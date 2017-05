Maker 'Oh Sylvana'-filmpje krijgt 80 uur werkstraf

De maker van het 'Oh Sylvana'- filmpje heeft 80 uur werkstraf gekregen in de zaak-Sylvana Simons. In het filmpje was het gezicht van Simons geplakt op de lichamen van opgehangen zwarte Amerikanen. De straf komt overeen met de eis.

Drie andere verdachten kregen 60 uur werkstraf wegens opruiing, anderen kregen geldboetes tot 450 euro. Een verdachte werd vrijgesproken van opruiing. Simons was tijdens de uitspraak zelf aanwezig in de rechtbank. De uitspraak tegen een minderjarige verdachte volgt vanmiddag.

Sylvana Simons koos de 22 verdachten die terechtstaan zelf uit. Het OM eiste begin vorige maand straffen variërend van 250 euro boete tot 80 uur taakstraf. Die laatste eis was voor de maker van het geruchtmakende filmpje. Simons was toen ook aanwezig in de zaal en sprak zelf.