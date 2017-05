Segers snapt bezwaren tegen kabinet met krappe meerderheid

ChristenUnie-leider Segers snapt de bezwaren van Pechtold (D66) tegen een kabinet met een krappe meerderheid in de Tweede Kamer. Een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft 76 van de 150 Kamerzetels.

Pechtold zei vanmorgen nog eens dat er een stabiel kabinet moet komen, met ruime steun in Tweede en Eerste Kamer. Segers noemt dat "heel legitieme bezwaren". "Zo makkelijk is het niet."

Alle ogen zijn op Segers gericht, nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt. Hij wil nog niet zeggen of hij de plaats van Klaver (GroenLinks) wil innemen aan de formatietafel.

De ChristenUnie is altijd bereid om te praten als er een uitnodiging komt, zegt hij. Maar zo ver is het volgens hem nog niet. Daar zitten nog heel veel stappen voor: er moet onder meer een verslag van informateur Schippers komen.

Segers wil bijvoorbeeld eerst weten of er een definitief einde is gekomen aan de besprekingen tussen de vier en of er een lijmpoging mogelijk is. Ook moet helder zijn waarop het is misgelopen.