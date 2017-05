'Geen schuldige mislukken onderhandelingen aan te wijzen'

Wiens schuld is het dat de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt? De Telegraaf en het AD wijzen naar GroenLinks.

Klaver heeft volgens De Telegraaf zijn hand overspeeld bij het migratievraagstuk. Hij wilde de deur naar opvang van asielzoekers in Europa niet dichtdoen. "Hij wilde die brug niet over", stelt een ingewijde in het AD.

Volgens politiek verslaggever Joost Vullings kan er niet één schuldige worden aangewezen. Hij wijst erop dat D66 heeft laten weten de kant van GroenLinks te hebben gekozen aan de formatietafel, "en dan is het dus 2-2".

Bovendien was van het begin af aan duidelijk dat de vier partijen het niet met elkaar eens waren. "En op de eerste dag dat er echt druk op de onderhandelingen wordt gezet, gaat het mis. Tja, en wiens schuld is dat dan? Je zou kunnen zeggen: van alle vier."

Impasse

Kamervoorzitter Arib ontvangt om 12.00 uur alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer om te bespreken hoe het nu verder moet. Er zal waarschijnlijk eerst een nieuwe verkenner worden benoemd.

Het ligt voor de hand dat dan de ChristenUnie in plaats van GroenLinks aan de onderhandelingstafel wordt uitgenodigd. Deze partij zou een kabinet met VVD, CDA en D66 een nipte meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer kunnen bezorgen.

En als dat ook mislukt? "Dan denk ik dat ik het woord impasse maar een poosje ga gebruiken", grapt Vullings in het NOS Radio 1 Journaal.