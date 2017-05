Arib praat met fractievoorzitters over formatie

Kamervoorzitter Arib ontvangt vanmiddag alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ze overleggen dan over hoe het nu procedureel verder moet met de formatie. Gisteren liepen de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast. Het struikelblok was de migratie: daarover bestonden te veel verschillen van mening.

De discussie zou zich hebben toegespitst op de vraag hoe moet worden omgegaan met nieuwe vluchtelingenstromen, bijvoorbeeld uit Afrika. Daarover konden de partijen het niet over eens worden. Naar verluidt wilde ook GroenLinks daarover wel een deal sluiten met Afrikaanse landen, maar eiste de partij dat echte vluchtelingen altijd asiel moeten kunnen vragen in Europa.

Waarschijnlijk brengt informateur Schippers vandaag haar eindverslag uit aan de Kamer. Die zal snel daarna een debat houden. Mogelijk is dat woensdag. Het beraad tussen Arib en de fractievoorzitters is vanmiddag om 12 uur. Velen in Den Haag verwachten dat Schippers net als meteen na de verkiezingen weer tot verkenner zal worden benoemd. Ze moet dan opnieuw de mogelijkheden voor een nieuw kabinet in kaart brengen.