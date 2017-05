WHO bevestigt tweede geval ebola in Congo

Wereldgezondsheidsorganisatie WHO zegt dat er een tweede geval van ebola is vastgesteld in de Democratische Republiek Congo. Van nog zeventien mensen wordt vermoed dat ze ebola hebben. In het onderzoek naar de ziekte houdt de organisatie in totaal 125 mensen in de gaten.

Deze week maakte de WHO bekend dat er een nieuwe ebola-uitbraak is in het land. Ten minste een persoon is eraan overleden.

In 2014 werd het Afrikaanse land ook getroffen door een uitbraak. 68 mensen raakten toen besmet, van wie er 49 overleden. Nog hetzelfde jaar werd de Democratische Republiek Congo ebolavrij verklaard.

West-Afrika

Die epidemie stond los van de grote ebola-uitbraak in hetzelfde jaar in West-Afrika, waar meer dan 13.500 mensen besmet raakten. Bijna 5000 mensen bezweken aan de ziekte.

Ebola dook toen op in zeker zes landen, waaronder Guinee, Liberia en Sierra Leone. Tegen de zomer van 2016 was de epidemie voorbij.