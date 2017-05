Ebola uitgebroken in Democratische Republiek Congo

In de Democratische Republiek Congo is opnieuw ebola uitgebroken. Zeker een persoon is eraan overleden, maar vermoedelijk zijn er meer mensen omgekomen.

De uitbraak vond eind vorige maand plaats in de noordelijke provincie Bas-Uele. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was dat in een afgelegen, bebost gebied, wat als een meevaller wordt beschouwd.

In 2014 vielen in de Democratische Republiek Congo 42 doden bij een ebola-uitbraak. De ziekte werd toen snel tot staan gebracht.

Een jaar eerder vielen bij een uitbraak in West-Afrika meer dan 11.000 doden en raakten bijna 30.000 mensen besmet. In juni vorig jaar werd het laatste land waar de ziekte was opgedoken, Liberia, ebolavrij verklaard.