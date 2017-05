Macron na Élysée-ceremonie nu echt de nieuwe president

Na een ceremonie met de voor Fransen gebruikelijke grandeur is Emmanuel Macron beëdigd als de nieuwe president van Frankrijk. Na een rondleiding door het Élysée-paleis droeg François Hollande de macht officieel over aan de sociaal-liberaal Macron, die met zijn 39 jaar de jongste president uit de Franse geschiedenis is.

Na de plechtigheden, waarbij Macron onder meer de nucleaire codes en de hoogste onderscheiding van de Vijfde Republiek kreeg, verliet Hollande onder applaus het presidentieel paleis.

De eerste officiële handeling van de nieuwe president wordt traditiegetrouw een kranslegging bij het graf van de Onbekende Soldaat bij de Arc de Triomphe.

Duitsland

Macron krijgt een drukke eerste werkweek. Morgen legt hij meteen zijn eerste buitenlandse bezoek af. Volgens traditie gaat die reis naar Duitsland, waar hij een gesprek heeft met bondskanselier Merkel.

Verder heeft de nieuwe president zijn handen vol aan het samenstellen van een regering. Vooral de keus van Macron voor het premierschap wordt gezien als essentieel voor het verwezenlijken van de plannen uit zijn verkiezingscampagne. Een bron dicht bij Macron zegt tegen persbureau Reuters dat de nieuwe president morgen bekendmaakt wie zijn premier wordt.