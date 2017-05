Macron wordt beëdigd, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Macron ontvangt allereerst het Groot Kruis in de Legion d'Honneur, de hoogste onderscheiding in de Vijfde Republiek en het symbool van het presidentschap.

De voorzitter van de Constitutionele Raad leest de verkiezingsuitslag voor waarna Macron een korte toespraak houdt. Er is geen officiële eedaflegging, zoals in de Verenigde Staten wordt gedaan, met een bijbel en een opperrechter. In Frankrijk is er een groet aan de nationale driekleur en wordt vervolgens het volkslied gezongen.

Kanonschoten

Het kamerorkest van de Garde républicaine speelt een plechtige mars, uitgekozen door de nieuwe president. Bij het Hôtel des Invalides worden 21 kanonschoten gelost.