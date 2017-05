Goed nieuws: bowlen met opa en lieve kaarten voor huilende ballenjongen

"De baan gaat 55 centimeter de hoogte in", zegt hij. "En zo kunnen opa's en oma's voortaan ook bowlen. Die zie je wel heel veel in de bowlingcentra, maar ze zitten daar toch vooral om de rekeningen te betalen voor de kinderen en kleinkinderen", zegt Visscher met een grijns op het gezicht. "Terwijl zij ook graag willen bowlen. Maar voor veel senioren is het nou eenmaal lastig om laag zo'n zware bal te gooien. Door de baan te verhogen, verhelp je dat probleem."

Visscher wil ook kijken wat de mogelijkheden zijn om de banen te bouwen in verpleeghuizen. "Als je aan de ouderen vraagt: wat voor voorziening zou u graag willen? Dan antwoordt 15 procent: een bowlingbaan. In veel tehuizen was dat onmogelijk, maar met deze baan niet. Je kunt hem net zo lang maken als je wilt."