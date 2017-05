'Verhoog de bowlingbaan, dan kunnen opa en oma ook meedoen'

Horeca-adviesbureau Van Spronsen kwam deze week met een inventarisatie van de bowlingbranche in Nederland. Ons land telt veertig bowlingcentra met in totaal 479 bowlingbanen. De stad met de meeste bowlingbanen is Zoetermeer (36), de stad met de minste banen is Maastricht. Nul om precies te zijn.

"Ik kon dat niet geloven", zegt onderzoeker Bram Kosterink van Van Spronsen. "Maar ik heb het bij de VVV in Zuid-Limburg gecheckt. De laatste bowlingbaan in Maastricht is onlangs failliet gegaan. Een gat in de markt dus."