Nog bijna hele jaar controles aan Europese binnengrenzen

Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen mogen nog een half jaar blijven controleren aan de grenzen met andere Schengenlanden. Daar hebben vertegenwoordigers van de EU-lidstaten mee ingestemd. De landen houden sinds 2015 grenscontroles aan de Europese binnengrenzen om de vluchtelingenstroom in te dammen.

De Europese Commissie zegt dat het de laatste keer is dat er een uitzondering op het vrij verkeer van personen in het Schengengebied wordt gemaakt. Normaal gesproken kunnen mensen in Schengengebied zonder controles binnen het hele gebied reizen, maar de EU maakte een uitzondering omdat er 2015 een vluchtelingencrisis ontstond, waarbij honderdduizenden vluchtelingen vanuit het zuiden doorreisden naar vooral Oostenrijk, Duitsland en de Scandinavische landen.

Die landen mogen nu tot november de grenzen blijven controleren, omdat er nog altijd "een ernstige bedreiging van de openbare orde en veiligheid"is. De Europese Commissie is van mening dat politiecontroles in grensregio's, cameratoezicht en patrouilles in internationale treinen effectiever zijn.

Niet alle landen stemden voor een verlenging van de controles. Hongarije, Griekenland, Slovenië, Kroatië en Slowakije stemden tegen de verlenging. Cyprus, Polen en Bulgarije onthielden zich van stemming.