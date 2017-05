Zweden verandert de grensbewaking, Brussel wil terug naar 'Schengen'

Zweden stopt met de tijdelijke paspoortcontroles op treinen vanuit Denemarken. Tegelijkertijd worden de andere grenscontroles juist geïntensiveerd, meldt de regering.

"We moeten het annuleren van de paspoortcontroles compenseren met een permanente versterking van onze grenzen", zei de minister van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

Enkele maatregelen zijn het plaatsen van beveiligingscamera's en het scannen van auto's met röntgenapparatuur bij de grens.

Onhoudbaar

Zweden voerde de tijdelijke grenscontroles in 2015 in om de grote toestroom van asielzoekers in te dammen. In dat jaar vroegen meer dan 160.000 mensen asiel aan in het land en de situatie was daardoor onhoudbaar geworden.

Na de invoering van de controles liepen de aantallen snel terug. Ook heeft de vluchtelingendeal met Turkije, waarbij onder meer asielzoekers in de regio werden opgevangen, een positief effect gehad.

De Turkse president Erdogan heeft vandaag opnieuw gedreigd met het opzeggen van de afspraken, als de gesprekken met Ankara over toetreding tot de Europese Unie niet worden vlotgetrokken.

Schengen

Het plan van Zweden om te stoppen met paspoortcontroles past in de lijn van de Europese Commissie. Die heeft een aantal landen, waaronder Zweden, opgeroepen om te stoppen met de tijdelijke controles omdat de situatie rond vluchtelingen is gestabiliseerd. Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen zouden hun Europese binnengrenzen binnen een half jaar weer helemaal open moeten stellen.

Volgens vice-voorzitter Timmermans is de tijd er nu rijp voor. "Dankzij onze gezamenlijke inspanningen zijn onze buitengrenzen nu sterker en veiliger. Door samen te werken is het mogelijk om zowel veiligheid als bewegingsvrijheid te hebben. Dit betekent dat we binnen zes maanden terug kunnen naar een volledig functionerend Schengen-gebied zonder binnenlandse grenzen."