Veel mis bij NFI, ongezonde werkcultuur moet op de schop

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet de werkcultuur in de organisatie aanpakken. Uit onderzoek dat het laatste half jaar is gedaan, blijkt dat er veel mis is met de manier waarop het management en het personeel met elkaar omgaan.

Medewerkers voelen zich vaak onveilig en vinden dat basale normen en waarden, zoals eerlijkheid en betrouwbaarheid, niet worden nageleefd. Er heerst volgens velen een bètacultuur en er is te weinig aandacht voor de sociale aspecten van het werk. Bovendien zijn er binnen het forensisch instituut allerlei "koninkrijkjes", wat aansturing en samenwerking ingewikkeld maakt.

Al die aspecten hebben invloed op het werk. Er wordt te weinig met elkaar gedeeld en wat wel wordt gedeeld wordt zonder overleg op papier vastgelegd. Dat leidt volgens de onderzoekers tot trage besluitvorming en miscommunicatie.

Belangrijk in strafrechtketen

Volgens minister Blok zijn de cultuurproblemen bij het NFI "ernstig, stug en al van zeer lange duur" en moeten alle medewerkers samen werken aan een gezondere organisatie. Hij denkt dat dit veel energie en tijd gaat kosten omdat de problemen "een structureel karakter" hebben.

Hij zegt dat het NFI van grote waarde is in de strafrechtketen en dat het daarom belangrijk is dat de veranderingen doorgevoerd worden.