Moon claimt winst presidentsverkiezingen Zuid-Korea

De liberale kandidaat Moon Jae-in heeft de overwinning opgeëist in de Zuid-Koreaanse presidentsverkiezingen. Met meer dan een derde van de stemmen geteld staat de 64-jarige mensenrechtenadvocaat op zo'n 40 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, de conservatief Hong Jun-pyo, haalt rond de 27 procent.

De uitslag is geen verrassing. Moon was al weken de grote favoriet. Tijdens zijn overwinningstoespraak in Seoul maakte hij duidelijk een president voor het volk te willen zijn. Hij zei te willen samenwerken met politieke rivalen om hervormingen door te voeren en zo een land te creëren waar gezond verstand overheerst.

Opkomst

De afgelopen tien jaar had Zuid-Korea een conservatieve president. De afgelopen maanden was sprake van politieke onrust door een groot corruptieschandaal. Dat leidde uiteindelijk tot het aftreden van president Park, van wie Moon de presidentsverkiezingen van 2012 had verloren.

De opkomst was met 77,2 procent het hoogst sinds 1997. Dat komt neer op zo'n 33,8 miljoen uitgebrachte stemmen.

Kabinet regelen

De verwachting is dat de nieuwe president morgen wordt beëdigd, na de bekendmaking van de officiële resultaten door de kiescommissie. Een van zijn eerste taken wordt het kiezen van een nieuwe premier en het vullen van andere belangrijke kabinetsposities. Zij moeten door het parlement worden goedgekeurd.

Moon wil de banden met Noord-Korea aanhalen; hij krijgt te maken met de oplopende spanningen op het Koreaanse schiereiland. De Noord-Koreanen gaan door met hun nucleaire programma, tot frustratie van de VS.

Raketafweer

De Amerikaanse president Trump heeft de laatste weken een paar keer hard uitgehaald naar Pyongyang. Hij stuurde ook een vliegdekschip naar de Japanse Zee om zijn woorden kracht bij te zetten. Ook plaatste het Amerikaanse leger het raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea om eventueel Noord-Koreaanse raketten uit de lucht te schieten,

Dat is een van de redenen waarom in de VS de verkiezingen in Zuid-Korea op de voet worden gevolgd. Moon heeft gezegd dat de nieuwe Zuid-Koreaanse regering het laatste woord over de plaatsing van het systeem heeft.