Zuid-Koreanen kiezen opvolger afgezette president

Zuid-Korea kiest vandaag een opvolger van de afgezette president Park Geun-hye. Favoriet is de liberale oppositieleider Moon Jae-in, die de banden met Noord-Korea wil aanhalen.

De verkiezingen komen twee maanden na het vertrek van Park, die is verwikkeld in een corruptieschandaal. Ze zou onder meer een vriendin van haar hebben geholpen bij het afpersen van bedrijven.

Parks mogelijke opvolger Moon is een 64-jarige voormalige activist. Hij zat in de jaren 70 enkele maanden vast vanwege protesten tegen de toenmalige president, de vader van Park. In 2012 verloor hij van haar de presidentsverkiezingen.

Raketsysteem

Moon wil de jeugdwerkloosheid aanpakken en bovendien breken met de harde opstelling tegen Noord-Korea van de afgelopen jaren. Hij zegt dat een dialoog de angel uit het conflict kan halen.

Moon is ook kritisch over de samenwerking met de Verenigde Staten. "We moeten leren om nee te zeggen tegen de Amerikanen", zei hij eerder dit jaar. Zo wil hij de installatie van het gezamenlijke raketsysteem heroverwegen.

Eén ronde

De Zuid-Koreaanse presidentsverkiezingen worden in één ronde beslist: de kandidaat met de meeste stemmen wint. De grootste uitdagers van Moon zijn de steenrijke softwareontwikkelaar Ahn Cheal-soo en de conservatieve kandidaat Hong Joon-pyo.