Van Hanegem brandt 'ventje' Advocaat helemaal af

Advocaat heeft een akkoord met de KNVB bereikt, meldt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. Vorig jaar rond deze tijd trad Advocaat ook toe tot de staf van het Nederlands elftal als assistent-trainer. Een paar maanden later vertrok hij alweer naar Fenerbahçe.

"Kijk, ik heb niks tegen Advocaat, want ik vind het een aardig ventje", gaat Van Hanegem verder. "Maar het kan niet zo zijn dat je de boel in de steek laat en dat je later gewoon weer ineens tevoorschijn komt. Dat vind ik het meest verschrikkelijke dat je maar voor kan stellen."

Klerezooi

En dan is hij er nog niet. "Hoe bestaat het nou? Hoe kan je de boel zo in de maling nemen? Of je Danny Blind nou aardig vindt of niet, hij heeft zijn stinkende best gedaan om Advocaat binnen te halen. En een paar maanden later laat die hem in de steek. Daardoor is het een klerezooi geworden."