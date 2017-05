Mogelijk veel meer misbruikslachtoffers in voetbal

Sneeuwbaleffect

In Engeland leidde een melding van seksueel misbruik in het voetbal tot een sneeuwbaleffect. Binnen enkele maanden nadat enkele slachtoffers het stilzwijgen hadden doorbroken, meldden zich meer dan 500 andere slachtoffers. Eind december had de politie 155 verdachten bij 148 clubs op het oog. Daarnaast werden er in Schotland nog eens 130 misbruikgevallen gemeld.

In Nederland startte NOC/NSF begin dit jaar een onderzoek naar seksueel misbruik, nadat oud-wereldkampioen wielrennen Petra de Bruin bij Nieuwsuur had verteld dat zij was misbruikt. De KNVB is aangesloten bij NOC/NSF. De voetbalbond bekijkt of een aanvullend onderzoek naar het voetbal nodig is.

Ook heeft de KNVB hiervoor een speciale tuchtcommissie ingesteld, waarbij slachtoffers aangifte kunnen doen.

Imago

Opmerkelijk is dat Vitesse destijds op de hoogte was van het misbruik, maar de zaak binnenskamers heeft gehouden. De ouders van het team van het slachtoffer werden ingelicht en de dader werd ontslagen en berecht, maar de zaak werd welbewust uit de publiciteit gehouden.

Vitesse stelt nu dat ter bescherming van het slachtoffer en vanwege het imago van de club aan oproep werd gedaan "aan alle betrokkenen zo discreet mogelijk om te gaan met deze informatie".