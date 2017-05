Meer misbruikzaken in de Oud-Katholieke Kerk, daders overleden

Onderzoek door de Oud-Katholieke Kerk heeft vijf nieuwe gevallen van seksueel misbruik aan het licht gebracht. De daders zijn allen overleden. Volgens de kerk hebben in totaal zeven geestelijken zich schuldig gemaakt aan een "onaanvaardbare seksuele houding in pastorale situaties".

De andere twee gevallen kwamen onlangs in het nieuws: een priester is in Cambodja opgepakt omdat hij seksueel expliciete foto's van jonge kinderen maakte, een ander werd geschorst bij zijn parochie in Amsterdam omdat hij in het verleden een kind misbruikte.

Onafhankelijk onderzoek

De kerk schrijft op zijn website opnieuw geschokt te zijn door de vijf nieuwe gevallen en kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Dat richt zich niet alleen op de gevallen van misbruik, maar ook op de manier waarop daarover gecommuniceerd is. Een slachtoffer zei onlangs in de Volkskrant dat bisschop Schoon hem destijds onder druk heeft gezet om af te zien van een juridische of kerkelijke procedure. Schoon ontkende dat.

Het onafhankelijke onderzoek zal volgens de Oud-Katholieke Kerk dit jaar afgerond worden.