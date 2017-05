Britse premier: EU probeert verkiezingen te beïnvloeden

De Britse premier Theresa May beschuldigt Europese politici en functionarissen ervan dat ze proberen de uitkomst van de Britse verkiezingen te beïnvloeden.

Volgens May willen sommige politici in Brussel niet dat de brexit slaagt. "De opstelling van de Europese Commissie over de onderhandelingen over de brexit is verhard en er zijn dreigementen geuit", zegt May.

Het moment waarop dat gebeurt, is volgens May met opzet zo gekozen om de resultaten van de vervroegde verkiezing op 8 juni te beïnvloeden.

Europese pers krijgt schuld

Ook heeft ze problemen met de Europese pers. "De Britse uitgangspunten bij de onderhandelingen zijn onjuist weergegeven door de pers op het continent'', klaagde ze tijdens een toespraak voor haar ambtswoning aan Downing Street 10. Volgens een Duitse krant heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, tijdens een diner tegen haar gezegd dat de brexit nooit een succes kan worden.

May hoopt na de verkiezingen een groter mandaat te krijgen voor de brexit, zodat ze steviger staat bij de onderhandelingen met de EU over de brexit. Nu heeft haar Conservatieve Partij slechts een kleine meerderheid in het parlement.

Volgens de laatste prognose ligt de regerende Conservatieve Partij flink voor op de Labour-partij.