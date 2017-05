Brexit-onderhandelaar: 'We horen het wel als de Britten klaar zijn'

"Als de Britten klaar zijn om te onderhandelen, kunnen we beginnen." De brexit-onderhandelaar van de EU, Michel Barnier, is ontspannen. Waarschijnlijk starten half juni de eerste formele gesprekken tussen de EU en de Britten. Brussel is al klaar voor de start.

Nadat zaterdag de EU-leiders het vrij snel eens werden over het mandaat, staat Barnier te popelen om ook echt te beginnen. Eén van de eerste dingen die op tafel komt is de brexit-rekening. Vandaag herhaalde de Britse onderhandelaar Davids nog eens in The Guardian dat hij niet van plan is om geld aan de EU over te maken. Hij citeerde de woorden van premier May dat geen deal beter is dan een slechte deal.

100 miljard

In de Brusselse wandelgangen lopen de bedragen ondertussen steeds verder op. Gingen ambtenaren die nauw betrokken zijn bij de onderhandelingen aanvankelijk nog uit van 60 miljard euro, nu wordt al gesproken over 100 miljard euro.

Over het exacte bedrag willen de EU-onderhandelaars niet al te veel kwijt. "Het staat nog niet vast", zo legt een diplomaat uit. Het bedrag kan nog oplopen, omdat de Britten nog steeds lid zijn van de EU en dus nog steeds mede-verantwoordelijk zijn voor financiële verplichtingen die de Unie aangaat.

Diner

Barnier snapt wel dat het geld een lastige zaak wordt in de gesprekken. Afgelopen weekend had hij een diner met premier May en commissievoorzitter Juncker. Tijdens dat etentje werd volgens diverse bronnen duidelijk dat de Britten heel anders tegen de boedelscheiding aankijken. "Ze leven in een compleet ander sterrenstelsel", zo vatte Juncker het gesprek na afloop samen.

Voor de EU is wel helder hoe de gesprekken gaan verlopen. Eerst wordt gesproken over de rekening, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en de rechten van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk. Daarna, waarschijnlijk dit najaar, komt de nieuwe relatie met de EU aan de orde.

Goed in vel

"Europa zit goed in z'n vel op dit moment. De onderhandelaars hebben de zaak op orde", legt correspondent Arjan Noorlander uit. "Ze zitten achterover en wachten op de Britten."

Barnier wil wel snel beginnen. De klok tikt, zegt hij. Ze hebben straks effectief maar zestien maanden om tot een akkoord te komen. Maar de Britten staan op de rem. Vanochtend dreigde Davids om desnoods gewoon weg te lopen als de EU geen ander standpunt over het geld inneemt. "Thatcher kreeg ooit de rebate (korting op Brits lidmaatschap) door weg te lopen. Dat kunnen wij ook doen."

Barnier is niet onder de indruk. Hij ziet wel een lichtpuntje in een gemeenschappelijke hobby van premier May en hem. "We houden beiden van bergwandelingen. Dat doe je stap voor stap, want het kan gevaarlijk zijn. Er kunnen stenen wegschieten en je kunt buiten adem raken. Maar je moet je doel, de top, in zicht houden." Zo moeten de onderhandelingen dus ook verlopen.