Verdriet over doodgestoken jongen in Zaandam

In Zaandam en omgeving wordt met verslagenheid gereageerd op de dood van een 16-jarige jongen. Hij werd gisteravond neergestoken in het uitgaansgebied van Zaandam.

Op de plek van de steekpartij zijn bloemen neergelegd. Via sociale media worden steunbetuigingen aan de nabestaanden gestuurd. De vader van de jongen plaatste een emotioneel bericht op Facebook en ook de school waarop hij op zat deelde een bericht ter nagedachtenis.

De tiener uit Assendelft werd om 23.00 aangevallen in het centrum van Zaandam. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden.