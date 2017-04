Trump nodigt Duterte uit, relatie VS-Filipijnen verbetert

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Filipijnse collega Rodrigo Duterte uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Hij deed dat in een telefoongesprek na afloop van de top van Aziatische landen, Asean, waarvan Duterte gastheer was.

De twee deelden ook hun zorgen over Noord-Korea, aldus het Witte Huis. Gisteren riep Duterte de VS op tot terughoudendheid, nadat Noord-Korea opnieuw een rakettest had gedaan. Ook drong hij erop aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet in de kaart te spelen. Kim is er volgens Duterte op uit "de wereld te vernietigen".

Trump kijkt volgens de verklaring uit naar zijn bezoek aan de Filipijnen in november, als onderdeel van een Oost-Aziatische en een Asean-VS-top. Voor Duterte's bezoek aan Washington is nog geen datum vastgesteld.

Drugs

Trumps voorganger Obama uitte felle kritiek op de keiharde strijd van Duterte tegen drugscriminaliteit. Sinds Trump aan de macht is, zijn de betrekkingen tussen de VS en de Filipijnen verbeterd.

Trump heeft nog niet openlijk kritiek geuit op het beleid van Duterte. Door diens aanpak zijn 7000 mensen om het leven gekomen. Na het telefoongesprek zei het Witte huis dat "de Filipijnse regering hard werkt om drugs tegen te gaan".

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei onlangs wel dat het het buiten de wet om doden van drugscriminelen zorgwekkend vindt.

Strafhof

Een Filipijnse advocaat diende afgelopen week een klacht tegen Duterte in bij het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege massamoord en misdaden tegen de menselijkheid. Hij houdt Duterte en elf anderen verantwoordelijk voor het systematisch uitvoeren van onwettige executies en massamoorden in de afgelopen 30 jaar.

Voor hij president werd, was Duterte burgemeester van Davao. Hij was toen al omstreden vanwege zijn opvattingen over de aanpak van criminaliteit en corruptie.

Tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar liet hij geen misverstand bestaan over zijn plannen om de drugscriminaliteit landelijk aan te pakken. "Iedereen die in drugs handelt, jullie klootzakken, ik zal jullie echt vermoorden", zei hij in een van zijn verkiezingstoespraken. "Ik heb geen geduld. Er is geen middenweg. Of jullie vermoorden mij, of ik vermoord jullie, idioten."