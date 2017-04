Nederlandse ijshockeyers puntloos gedegradeerd

De Nederlandse ijshockeyers hebben op het WK (divisie 1B) in Belfast ook hun laatste wedstrijd verloren. Estland was met 4-3 (1-2, 1-1, 2-0) te sterk voor de Nederlanders, die na vijf nederlagen zijn gedegradeerd naar divisie 2A.

Oranje moest het in Belfast doen zonder de spelers van Tilburg Trappers, die vrijdag voor het tweede jaar op rij de titel veroverden in de Duitse Oberliga.

De ploeg van bondscoach Chris Eimers moest na vier kansloze nederlagen met drie doelpunten verschil winnen om zich te handhaven. De start was goed (2-0 dankzij Guus van Nes en Jeffrey Melissant) en in de tweede periode werd het 3-1 door Kevin Bruijsten. In de laatste periode ging het toch nog helemaal mis.