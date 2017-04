Tilburg Trappers weer kampioen Duitse Oberliga

De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn voor het tweede jaar op rij kampioen geworden in de Duitse Oberliga, het derde niveau in Duitsland.

In de finale, die werd gespeeld in een best-of-five-serie, won het team van de Tsjechische coach Bo Subr vrijdagavond de vierde wedstrijd met 4-3 van Tölzer Löwen. Daarmee werd de eindstand in de serie op 3-1 in Tilburgs voordeel bepaald.

De zege in het eigen IJssportcentrum Stappegoor kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand. Giovanni Vogelaar opende de score voor de thuisploeg en Mickey Bastings verdubbelde halverwege de tweede periode de voorsprong.

Duitsers komen terug

Maar de Duitse ploeg, die dinsdag het derde duel met 4-2 had gewonnen, boog in vier minuten tijd de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Mitch Bruijsten tekende voor het einde van de tweede periode echter voor de gelijkmaker.

In de laatste periode bezorgde aanvoerder Diederick Hagemeijer zijn ploeg de zege door voor de 4-3 te tekenen. De Tilburgers, die zo ook hun tweede seizoen in Duitsland met succes afsluiten, promoveren echter niet naar DEL 2, het een-na-hoogste niveau in Duitsland.

Bij het toetreden tot de Oberliga is namelijk afgesproken dat dit voor de Tilburgers de eerste twee seizoenen niet mogelijk is.