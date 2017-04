Ten Cate sleept landstitel binnen met Al-Jazira

Henk ten Cate heeft met Al-Jazira dankzij een 5-0 overwinning op Hatta het landskampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten veiliggesteld.

Ali Ahmet Mabkhout werd de man van de wedstrijd. De spits scoorde drie keer. Al-Jazira heeft met twee wedstrijden te gaan tien punten voorsprong op de nummer twee Al-Ahli.

Boussoufa

Ten Cate is sinds begin 2016 trainer van Al-Jazira. Bij zijn aanstelling stond de club voorlaatste in de competitie. Dat seizoen werd met een zevende plaats afgesloten.

Een seizoen later pakt Al-Jazira dus al de landstitel, een prestatie die volledig op het conto van Ten Cate wordt geschreven. Het is de tweede titel in de geschiedenis van de club. De bekendste speler in de huidige selectie van Ten Cate is de geboren Amsterdammer Mbark Boussoufa, die in de jeugd van Ajax speelde.

Nieuws

Ten Cate kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws. Eerst leek hij de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, maar dat ging toch niet door. Vrijdag dook zijn naam op in een onderzoek dat is ingesteld naar mogelijk ongeoorloofde praktijken bij het bedrijf Tinker Travel.