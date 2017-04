'Ten Cate was een halve dag bondscoach'

KNVB wilde meer bedenktijd

Maandagavond hakte Van Breukelen de knoop door. Hij had overleg gevoerd binnen de KNVB. Vervolgens belde hij naar Ten Cate om hem te zeggen dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. De blijdschap was groot bij Ten Cate, die aangaf meteen de volgende dag al op zoek te zullen gaan naar een assistent.

Die assistent bleek Fred Rutten te zijn. Hij werd dinsdag door Ten Cate gepolst om samen bij Oranje aan de slag te gaan. Maar nog voordat Rutten goed en wel antwoord had kunnen geven, kreeg Ten Cate opnieuw telefoon. Het was Hans van Breukelen. Tot zijn verbazing kreeg Ten Cate te horen dat de KNVB toch nog meer bedenktijd wilde. Daarop trok hij direct zijn conclusies. Hier heb ik geen zin meer in, was zijn reactie.

Mailverkeer

De grote vraag is nu: wat is er gebeurd in de uren tussen maandagavond en dinsdagmiddag? Is Van Breukelen teruggefloten door de KNVB? Of heeft hij wellicht voor zijn beurt gesproken? Op die vraag kan en durft niemand vooralsnog een antwoord geven.

Hoe dan ook wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap bij de KNVB en de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Door de naam van Ten Cate, die zegt over mailverkeer te beschikken waaruit blijkt dat hij de nieuwe bondscoach zou worden, kan een streep. Hij gaat de boeken in als de bondscoach van een halve dag.