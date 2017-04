Weigering journalisten door VVD 'is een blamage voor Nederland'

Een persgesprek op uitnodiging van VVD-partijvoorzitter Henry Keizer: bijna alle journalisten die zich vanmorgen bij het hek van het hoofdkantoor van Facultatieve Media in Den Haag meldden, mochten naar binnen. Alleen Eric Smit en Kim van Keken van Follow the Money en een ploeg van PowNed moesten buiten blijven.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de kritiek aan het adres van Keizer. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money publiceerden afgelopen weekend een artikel over de overname van zijn crematoriumbedrijf. Hij zou de winstgevende onderneming voor 12,5 miljoen euro hebben gekocht, terwijl de waarde op dat moment werd geschat op 31 miljoen.

Tekst en uitleg werd vanochtend gegeven. Maar uitgerekend Follow the Money mocht daar niet bij zijn. "Dit is een blamage voor Nederland", zegt Eric Smit, hoofdredacteur van Follow the Money. "Ik vind het een schande. De VVD schaart zich in de rij bij DENK en Forum voor Democratie." Desondanks laat Smit weten nu geen actie te ondernemen tegen de weigering.