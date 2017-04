'Wereldwijd sluipende oorlog gaande tegen journalistiek'

Als lichtend voorbeeld noemen de onderzoekers Noorwegen. Dat land staat op nummer één als het gaat om vrijheid van de media. Nederland volgt op de tweede plaats.

De organisaties vinden het wel zorgelijk dat PVV-politicus Geert Wilders dezelfde strategie hanteert als Trump. "Hij passeert de media en brengt zijn opruiende gedachtegoed via Twitter aan de man."

'Sluipende oorlog'

Helemaal onderaan de lijst staat Eritrea. In de dictatoriale staat is geen persvrijheid en is het slecht gesteld met de algehele vrijheid voor burgers, staat in het rapport. In Polen is de situatie het meest verslechterd: dat land daalde zes plaatsen op de ranglijst.

"Er is sprake van een sluipende oorlog tegen de journalistiek in de wereld", zegt Leon Willems van Free Press Unlimited. "Gevolg is een afnemende verscheidenheid van opinies en zelfcensuur bij journalisten."