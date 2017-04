Hoe een burgemeester die onder vuur lag tóch weer burgemeester werd

Hij ziet het helemaal zitten met Rehwinkel. "Tot dat laatste moment had hij een heel goede staat van dienst. Hij heeft ook een waanzinnig netwerk."

Dat laatste in combinatie met een "krachtig profiel" maakt de PvdA'er tot een goede keus, vindt Metz. "We moeten de komende tijd knopen doorhakken. We zijn een kleine gemeente en zullen moeten samenwerken. Rehwinkel kan de boel organiseren."

Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Kees Kesting vindt dat belangrijk. "We zijn in Zaltbommel aan het stoeien met een herindeling en daar heeft hij ook ervaring mee", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Wat ook meespeelt is dat hij een waarnemer is, geen burgemeester voor altijd."

Wachtgeld

Er is ook met Rehwinkel over Groningen gesproken, vertelt Metz. "Hij heeft uitgelegd wat er gebeurd is, heeft aangegeven wat voor fouten hij heeft gemaakt en hoe hij dat hersteld heeft." Metz verwacht dat de nieuwe burgemeester "dat vlekje gewoon zal wegpoetsen".

Rehwinkel blijft in elk geval aan tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Als hij dan vertrekt, heeft hij wederom recht op wachtgeld. Hij krijgt net zolang geld van de gemeente als de waarneming duurde.