Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester van Zaltbommel

Peter Rehwinkel is benoemd tot waarnemend burgemeester van Zaltbommel. Het oud-PvdA-Kamerlid begint morgen in zijn nieuwe functie en blijft minstens aan tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend voorjaar. De commissaris van de koning in Gelderland, Clemens Cornielje, heeft de 52-jarige Rehwinkel gekozen in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zaltbommel.

Zaltbommel zat zonder burgemeester omdat de vorige, Albert van den Bosch, voor de VVD in de Tweede Kamer is gekozen.