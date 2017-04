'Je kan bedrogen uitkomen met lange vaste hypotheekrente'

Huizenkopers die lang willen profiteren van de huidige lage rente en daarom een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten, kunnen bedrogen uitkomen. Daarvoor waarschuwt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Want als ze over een aantal jaar verhuizen van een huis met NHG naar een duurder huis zonder NHG kunnen ze bij een aantal hypotheekverstrekkers hun hypotheek met lage rente niet meeverhuizen en moeten ze een nieuwe afsluiten. En dan hadden ze dus beter een kortere rentevaste periode kunnen hebben, want daarvan is de rente nog lager.

Vanwege de lage rente kiezen steeds meer mensen voor een lange rentevaste periode. Volgens VEH gaat het om bijna de helft van alle hypotheken die de afgelopen jaren zijn afgesloten.

Verhuisregeling

Volgens VEH kunnen klanten van ING, Allianz, bijBouwe en Hypotrust Goede Start gedupeerd worden. "Door de stijgende huizenprijzen en de gedaalde maximumgrens van de NHG zal deze tegenvaller steeds meer starters treffen", zegt VEH.

Hypotheekverstrekkers hebben verhuisregelingen, waardoor mensen hun hypotheek kunnen meenemen als ze verhuizen. Maar bij ING en bijBouwe vervalt de verhuisregeling als mensen naar een woning verhuizen die boven de NHG-grens uitkomt.

En Allianz en Hypotrust Goede Start verstrekken sowieso alleen maar hypotheken met NHG. "Daardoor heeft een klant niets meer aan de verhuisregeling als die naar een duurdere woning boven de NHG-grens verhuist".