Langlopende hypotheekrente steeds populairder

Huizenkopers kiezen bij het afsluiten van hun hypotheek steeds meer voor zekerheid en stabiliteit. Dat is terug te zien in nieuwe cijfers van De Hypotheker. Daaruit blijkt dat hypotheken met een rentevaste periode van dertig jaar flink aan populariteit winnen.

Deze hypotheken zijn in het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met een jaar eerder 33 procent vaker afgesloten. Belangrijkste reden: de lage rente. "Mensen verwachten dat die op termijn weer zal gaan stijgen. De rente staat nu namelijk historisch laag", legt Carina Kloet van De Hypotheker uit. "Klanten willen daar nu nog van profiteren en zetten die rente dus vast voor een steeds langere periode."

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) bevestigt deze trend. Het HDN registreert 80 procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland. Alleen al in het afgelopen kwartaal waren dat er 92.500: het hoogste aantal in zes jaar tijd.