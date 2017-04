FNV wil snel meer beveiligingspersoneel op Schiphol

De drukte op Schiphol door de meivakantie is voorlopig nog niet voorbij, maar er zijn nu al zorgen over de nog drukkere zomervakantie. De lange wachttijden worden veroorzaakt door de snelle groei van het aantal passagiers en een tekort aan beveiligingspersoneel, zegt Leen van der List van vakbond FNV Schiphol.

Volgens hem worden te weinig beveiligingsmensen ingezet en loopt ook de planning van Schiphol en de beveiligingsbedrijven niet soepel. Van der List zegt dat er zo snel mogelijk extra personeel moet worden aangetrokken. "Iedere dag telt, want je moet die mensen ook nog opleiden voor de zomerperiode."

Volgens Van der List is het personeelstekort een gevolg van bezuinigingen uit het verleden. Het gevolg is dat de beveiligers veel werkdruk ervaren en het ziekteverzuim hoog ligt, zegt hij.

Daarbij is het aantal reizigers de afgelopen jaren harder gegroeid dan voorspeld. Schiphol schatte de groei voor dit jaar in op 2 tot 4 procent, maar in het eerste kwartaal was dit al gemiddeld 8,6 procent.