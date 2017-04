Ondanks nieuwe vertrekhal blijft het druk op Schiphol

Met de opening van een extra vertrekhal morgen hoopt Schiphol komende zomer chaos te voorkomen. Het aantal passagiers groeit snel en daarvoor is de luchthaven eigenlijk onvoldoende toegerust. KLM waarschuwde afgelopen weekend voor topdrukte komende zomer. En ook de marechaussee maakt zich zorgen.

"De groei van het aantal passagiers is stevig en het wordt ook komende zomer heel druk", zegt president-directeur Jos Nijhuis van Schiphol. "Maar met de opening van de tijdelijke nieuwe vertrekhal hopen we toch wat lucht te creƫren."

Het aantal passagiers is in de eerste twee maanden van dit jaar met 8,5 procent gegroeid tot bijna 9 miljoen passagiers. "Schiphol zal ook nog wel even doorgroeien, maar we houden ons aan de afspraak van 500.000 vliegbewegingen per jaar en dat hebben we in 2020 wel bereikt."