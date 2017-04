'Welkom in de Wondere wereld': Chriet Titulaer kreeg best vaak gelijk

De digitale ontwikkelingen zouden ook interactieve encyclopedieën mogelijk maken - later kregen we Wikipedia en Google. Maar dit bracht niet alleen positieve dingen met zich mee, daarvan was hij zich bewust: in 1997 waarschuwde Titulaer voor een tweedeling in de maatschappij door te snelle technologische ontwikkelingen.

"Die kloof is nu inderdaad goed te zien", zegt astronaut (en televisiepresentator) André Kuipers in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn genoeg ouderen die geen internet hebben momenteel, waardoor ze op afstand raken van de maatschappij."