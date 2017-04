Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden

Sterrenkundige en televisiepersoonlijkheid Chriet Titulaer is overleden. Dat melden familieleden aan de regionale krant De Limburger.

Volgens de krant was hij al lange tijd ziek en verbleef hij de laatste jaren in een privé-verzorgingshuis. Titulaer was 73 jaar.

Hij begon zijn tv-carrière als presentator en commentator van grote wetenschappelijke gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 en de lancering van de spaceshuttle Columbia in 1981.

In de jaren 80 werd hij nog bekender dankzij zijn populaire wetenschapprogramma Wondere Wereld van de TROS. Ook was hij mede-oprichter van onder meer het Huis van de Toekomst en het Kantoor van de Toekomst, projecten waarmee hij mensen een idee wilde geven over hoe techniek hun leefwereld zou veranderen.