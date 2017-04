Duizenden Venezolanen lopen vreedzame protestmars

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas hebben gisteravond duizenden mensen meegedaan aan een vreedzame protestmars. Gekleed in witte T-shirts brachten ze een eerbetoon aan de doden die bij de demonstraties van de afgelopen weken zijn gevallen.

Bijna dagelijks zijn er grote demonstraties in de hoofdstad tegen de regering. De demonstranten zijn er nu voor het eerst in geslaagd om van het oosten van de stad naar het westen te gaan, dat normaal pro-regeringsgezind is. Ze werden daarbij niet gehinderd door de oproerpolitie.

De demonstranten vroegen via megafoons om de vrijlating van vastgezette tegenstanders van de president. Ook eisten ze dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. "Laat het horen. De dictatuur loopt op zijn einde", zei een oud-parlementslid dat meedeed aan de demonstratie. Daarna riepen de betogers "vrijheid, vrijheid".

Opstootjes

In andere delen van de stad kwam het gisteravond wel tot ongeregeldheden met kleinere groepen demonstranten. Ze gooiden stenen naar de politie, die reageerde met traangas.

De protesten in Venezuela begonnen begin deze maand, nadat het hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement had overgenomen. Die maatregel werd een dag later onder druk van hevige protesten teruggedraaid, maar toen was de vlam al in de pan geslagen.