Demonstranten Venezuela slaags met politie

In Venezuela zijn betogers tegen president Maduro slaags geraakt met de politie. De demonstratie in de hoofdstad Caracas liep uit de hand toen de politie metrostations en het centrale plein afsloot waar de anti-Maduro-betogers bij elkaar wilden komen.

De politie gebruikte traangas, pepperspray en waterkanonnen tegen de demonstranten. Onder de betogers waren parlementsvoorzitter Borges en andere volksvertegenwoordigers. Ook zij willen dat Maduro vertrekt en ze hadden samen met demonstranten barricades opgericht.

Het parlement van Venezuela is verwikkeld in een machtsstrijd met Maduro en de hoogste rechters van het land. Donderdag nam het hooggerechtshof alle bevoegdheden over van het parlement, omdat dat zich niet zou houden aan de grondwet. Dat besluit werd na protesten teruggedraaid. De parlementariƫrs willen nu stemmen over het ontslag van de rechters die hen buitenspel zetten.

Venezuela verkeert in een diepe economische crisis, vooral vanwege de aanhoudend lage olieprijs. Winkels en ziekenhuizen kampen met tekorten en de inflatie is de hoogste ter wereld. Veel Venezolanen willen daarom af van Maduro, maar die doet er alles aan om de rechten van zijn tegenstanders te beperken.