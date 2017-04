Parlement Venezuela krijgt bevoegdheden weer terug

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft het besluit om het parlement buitenspel te zetten, teruggedraaid. President Maduro had daarop aangedrongen vlak voordat een grote demonstratie van de oppositie tegen het besluit zou beginnen.

Het hof nam gisteren de bevoegdheden van het parlement over, omdat het vond dat het parlement zich niets aantrekt van de grondwet. Het parlement zou maatregelen tegenhouden om de economie weer op gang te helpen.

Gisteren waren er voor het hooggerechtshof al felle studentenprotesten tegen de beslissing om het parlement buitenspel te zetten. Een paar demonstranten werden opgepakt. Ook internationaal werd het besluit scherp veroordeeld. Verschillende Latijns-Amerikaanse landen riepen hun ambassadeur voor overleg terug uit Venezuela.

Truc

Eerder vandaag kwam Maduro vervolgens met de oproep aan het hof om het besluit terug te draaien. De oppositie wantrouwde die oproep. De vice-voorzitter van het parlement sprak van "een truc, die de institutionele crisis in Venezuela niet oplost". Het terugdraaien van de beslissing lost de problemen in het land volgens hem niet op.

In het parlement in Venezuela heeft de centrum-rechtse oppositie tegen de linkse Maduro sinds 2015 de meerderheid. Volgens de oppositie was de beslissing van de rechters bedoeld om Maduro de absolute macht te geven. Oppositieleden spraken van een coup.

Maduro trekt zich niet altijd iets van het oordeel van het parlement aan. Hij neemt veel beslissingen per decreet. Daarnaast verklaart de rechter geregeld beslissingen van het parlement nietig.

Het land met de grootste olievoorraad ter wereld is sinds Maduro in 2013 aan de macht kwam in een diepe economische crisis geraakt. De inflatie is de hoogste ter wereld.