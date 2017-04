Zilver voor Steenhuis op EK judo

Guusje Steenhuis heeft op de EK judo in Warschau naast het goud in de klasse tot 78 kg gegrepen. De Brabantse verloor in de finale van Audrey Tcheumeo. De Fran├žaise had haar vorig jaar ook al naar het zilver verwezen.

De 24-jarige Steenhuis kwam op weg naar de finale drie keer in actie en was al haar opponentes vroegtijdig op ippon de baas.

In de finale maakte ze de eerste score en de drie jaar oudere Fran├žaise, goed voor onder andere olympisch zilver en brons, maakte pas vlak voor tijd gelijk.

Steenhuis wilde forceren en Tcheumeo, wereldkampioene in 2011, profiteerde en gooide Steenhuis op haar rug.

De medaille van Steenhuis is de tweede voor Nederland op de EK. Sanne van Dijke stuntte vrijdag met een gouden plak in de klasse tot 70 kilogram.