Judoka Van Dijke geeft EK-debuut glans met goud

Het leek voor Van Dijke, negentiende op de wereldranglijst, bijna een jeugd-EK. Na een bye in de eerste ronde, judode de 21-jarige Van Dijke zich via Michaela Polleres (19), Szabina Gercsák (20) en Marie Eve Gahié (20) naar de finale.

Indrukwekkend

Met name die laatste zege op de nummer vier van de wereld was indrukwekkend. In de eindstrijd was Scoccimarro (19) ook geen partij voor de agressieve Van Dijke. Met twee waza-ari's liet ze geen twijfel bestaan over wie de beste was.

Van Dijke is in dezelfde klasse actief als Kim Polling, die niet deelneemt aan de Europese kampioenschappen.