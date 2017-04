Protesten tegen AfD in Keulen beginnen onrustig

De AfD houdt dit weekend een partijcongres, waar ongeveer 600 leden worden verwacht. Het gaat onder andere over de vraag of de partij een radicalere of meer gematigde koers moet varen. Door de interne ruzies is de partij fors gedaald in de peilingen. AfD-leider Frauke Petry trok zich deze week terug als kandidaat-lijsttrekker. Een duidelijke opvolger heeft zich nog niet aangediend.

Op verschillende plekken in de stad zijn demonstraties tegen de AfD. Zelfs de lokale carnavalsvereniging sloot zich aan bij de betogers. De politie in Keulen houdt rekening met de komst van in totaal 50.000 demonstranten.