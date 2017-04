AfD-leider Petry trekt zich terug voor Duitse verkiezingen

Petry had AfD voor twee keuzes gesteld: of bewegen richting een traditionele partij, of op een radicale manier verdergaan. PetrY wilde het eerste: meer compromissen sluiten en eventueel in een coalitie gaan zitten. Invloedrijke partijgenoten als Alexander Gauland en Björn Höcke wilden op dezelfde manier verder, waarbij ook extreme standpunten kunnen worden ingenomen die veel burgers tegen de borst zullen stuiten.

Sinds de oproep van Petry was er veel onrust binnen de partij. In de peilingen liep AfD terug van zo'n 15 procent naar 8 procent.

"Mij wordt de splijting van de AfD verweten", zei Petry in haar verklaring. "Ik ben me ervan bewust dat de discussie nu over het leiderschap van partij gaat. Om te voorkomen dat we met z'n drieën de verkiezing ingaan omdat we geen keuze durven maken, trek ik me terug als kandidaat."

Vertrek

De keuze van Petry komt niet als een verrassing. Ze zinspeelde eind vorige maand al op een vertrek uit de Duitse politiek.

Komend weekend houdt de AfD een partijcongres, waarbij wordt gesproken over de lijsttrekker voor de verkiezingen.