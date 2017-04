'Elke wetenschapper moet zich zorgen maken over Trump'

Mars voor de Wetenschap in Washington

Later vandaag nemen Dickerson en andere collega's van de Universiteit van Maryland deel aan een grote Mars voor de Wetenschap in Washington DC. De mars in de Amerikaanse hoofdstad is bedoeld als protest tegen het wetenschapsbeleid van president Trump. Of beter gezegd: het ontbreken van wetenschapsbeleid.

Er is grote beroering ontstaan over een aantal maatregelen die de president heeft genomen. Eén uur nadat Trump beëdigd was als president, liet hij meteen alle verwijzingen naar klimaatverandering verwijderen van federale overheidssites. Amerikaanse wetenschappers maken zich dan ook grote zorgen over de nieuwe man in het Witte Huis.

Die vrees is niet ongegrond. Zo wil Trump vier wetenschappelijke missies van ruimtevaartorganisatie NASA stoppen, die de aardse atmosfeer bestuderen. Ook heeft hij eenderde van het budget van het milieuagentschap EPA geschrapt. De EPA stond onder Obama in de frontlinie in het gevecht tegen klimaatverandering. Nu wordt het geleid door Scott Pruitt, die net als president Trump openlijk twijfelt over het bestaan van klimaatverandering.

Klimaatonderzoek onder druk

De EPA is cruciaal voor klimaatonderzoek. Wetenschappers uit de hele wereld zijn afhankelijk van de onderzoeksdata die het agentschap verzamelt en publiceert op zijn website. Er bestaat een vrees dat Trump al die data gaat verwijderen.

Wetenschappers zijn al maanden bezig de gegevens te kopiëren naar onafhankelijk servers. Dickerson: "Ik betwijfel of ze die data daadwerkelijk zullen vernietigen. Maar ze kunnen de gegevens ook simpelweg niet langer toegankelijk maken online. Dat alleen al zou een enorme klap zijn voor de wetenschap."