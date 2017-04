Ruim 10.000 Syriërs geëvacueerd, eerste fase voltooid

Met het overbrengen van duizenden Syriërs is de eerste fase van een grootschalige evacuatiedeal afgerond. De evacuaties zijn onderdeel van een afspraak tussen de Syrische regering en de rebellen. In totaal zijn nu zo'n 11.000 mensen overgebracht naar veiliger oorden, zeggen Syrische overheidsmedia en de opstandelingen.

De evacuaties hangen samen met de vrijlating van 26 Qatarese gijzelaars gisteren. Onder hen zijn leden van de koninklijke familie. Zij werden anderhalf jaar geleden ontvoerd bij een jachtpartij.

Ingewikkelde deal

Volgens ingewijden was de deal die is gesloten voor hun vrijlating een van de ingewikkeldste in jaren, onder meer omdat die zou samenhangen met de evacuatie van de Syriërs in oorlogsgebied. Die evacuatie zou de tegenprestatie zijn voor de vrijlating van de Qatarese gijzelaars.

De evacuaties begonnen vorige week, maar werden onderbroken na een aanslag op bussen met evacués. Afgelopen woensdag vertrokken opnieuw bussen uit de belegerde gebieden.