Evacuatie van soennieten en sjiieten in Syrië begonnen

De Syrische regering en rebellen in het land zijn begonnen met de evacuatie van ruim 10.000 inwoners uit vier steden. De evacuatie is onderdeel van een deal tussen beide kanten.

Soennieten worden verplaatst uit de overwegend sjiitische steden Foua and Kfarya bij Damascus. Sjiieten worden geëvacueerd uit de door rebellen veroverde steden Madaya and Zabadani in de provincie Idlib. Ze worden met 200 bussen vervoerd. Sjiieten steunen veelal het regime van Assad; de radicaal-islamitische rebellen zijn soennieten.

Critici spreken van een gedwongen evacuatie van bevolkingsgroepen. Volgens bronnen ter plekke houdt de Syrische Rode Halve Maan toezicht.

De afgelopen dagen werden er al ruim dertig gevangenen verplaatst uit beide kanten. Het is de bedoeling dat er de komende twee maanden ook in andere plaatsen mensen worden verplaatst. In totaal gaat het om ongeveer 30.000 Syriërs.