Rotterdamse raad eist rectificatie van Turkse krant

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat de Turkse krant Sabah de berichtgeving over het gemeenteraadslid Turan Yazir rectificeert. Zo niet, dan stapt de raad naar de rechter.

Yazir werd in Sabah ervan beschuldigd mede-aanstichter te zijn van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Hij is volgens de krant de 'geestelijk leider' van de G├╝len-beweging in Nederland. Na die beschuldigingen werd Yazir dusdanig bedreigd dat hij zich gedwongen zag zich tijdelijk terug te trekken uit de gemeenteraad.

"Het is onaanvaardbaar dat gekozen volksvertegenwoordigers hun democratische rechten niet in vrijheid kunnen uitvoeren door aantoonbare smaad en laster in de media", schrijft de gemeenteraad in een verklaring.

De beschuldigingen leidden ertoe dat de krant niet meer wordt verspreid in het Europees Parlement.