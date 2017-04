Nederland wil deel Britse EU-erfenis naar Amsterdam halen

Nederland wil het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Amsterdam halen. Vandaag heeft het kabinet een brief gestuurd naar Brussel om te laten weten dat het het agentschap graag wil huisvesten.

Ook Den Haag en Leiden zouden interesse hebben gehad, maar gekozen is voor de hoofdstad. In januari zeiden de ministers Schippers en Koenders al at Nederland zich kandidaat zou stellen om het EMA te huisvesten.

Op dit moment zit het agentschap nog in Londen, maar daar moet het zo goed als zeker weg als gevolg van de brexit. In Londen werken zo n 900 mensen voor het agentschap. Dat bepaalt of medicijnen worden toegelaten tot de Europese markt. Het is de grootste Europese instelling die nu nog zetelt in Groot-Brittannië.

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft eerder gezegd dat de 27 overgebleven EU-landen beslissen over de nieuwe locatie van de Britse EU-instellingen. Hij zei er niet bij hoe ze dat precies gaan doen.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid denkt dat Amsterdam "de perfecte plek" is om het EMA te huisvesten. Hij wijst erop dat Nederland "over één van de sterkste nationale geneesmiddelenautoriteiten van Europa" beschikt. Ook onderscheidt Amsterdam zich volgens hem door goede scholen, goede gezondheidszorg, de woonmogelijkheden voor de werknemers en de nabijheid van Schiphol.

Concurrentie

Nederland heeft veel concurrentie. Landen als België, Malta, Spanje en Zweden hebben ook belangstelling getoond voor het medicijnagentschap. De Britten zelf denken bovendien dat het mogelijk is om het EMA in Londen te houden na de brexit, al lijkt dat een erg onwaarschijnlijk scenario.

Nederland hoopt dat de goede bereikbaarheid en de internationale allure van Amsterdam de doorslag geven om het agentschap naar Nederland te halen.