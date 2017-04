Kabinet ontbiedt Eritrese ambassadeur

Nederland roept de ambassadeur van Eritrea op het matje. Minister Asscher zei in de Tweede Kamer dat het kabinet vrijdag zijn zorgen zal overbrengen over de activiteiten van Eritrea "waarover vorige week werd gerapporteerd".

Vorige week zou in Veldhoven een conferentie zijn van de jongerenbeweging van de enige partij die in Eritrea is toegestaan. Onder anderen de tweede man van het regime zou daar het woord voeren. Het kabinet noemde de komst van die man ongemakkelijk en zei dat hem geen faciliteiten zouden worden geboden.

Uiteindelijk ging de bijeenkomst in Veldhoven niet door. Na ongeregeldheden verbood de burgemeester de conferentie uit vrees voor verstoring van de openbare orde. Zaterdag waren er berichten over hard bewijs dat de Eritrese ambassade in Den Haag betrokken was bij het inzamelen van geld voor de organisatie van de conferentie. Ook waren er aanwijzingen voor intimidatie van Eritreeërs in Nederland die niet aan de bijeenkomst wilden meebetalen.