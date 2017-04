'Ambassade Eritrea betrokken bij dubieuze inzameling geld'

Er is hard bewijs dat de Eritrese ambassade in Den Haag betrokken is bij het inzamelen van geld voor de organisatie van de conferentie van de jongerenafdeling van de enige toegestane partij in Eritrea. En er zijn nieuwe meldingen van intimidatie. Dat melden het radioprogramma Argos en het platform OneWorld. "Als dit klopt, moet het kabinet maatregelen nemen", zeggen Kamerleden.

De conferentie, die in Veldhoven zou worden gehouden, ging uiteindelijk niet door. Na ongeregeldheden verbood burgemeester Mikkers de bijeenkomst uit vrees voor verstoring van de openbare orde. De organisatie stapte naar de rechter maar die oordeelde dat Mikkers het recht had dat besluit te nemen.

Huisbezoek

De ambassade ontkent betrokkenheid bij de organisatie van de conferentie en bij de financiering ervan. Maar volgens Argos en OneWorld zijn medewerkers van de ambassade op huisbezoek gegaan bij Eritreeërs. Die zouden voor de organisatie van de bijeenkomst 50 euro moeten betalen. In de praktijk zouden ze geen nee kunnen zeggen.

Als ze betaalden, kregen ze een betalingsbewijs, en als ze weigerden, kwam er een kruis achter hun naam, melden Eritrese bronnen aan het radioprogramma en het platform.

Argos en OneWorld zeggen bonnen in handen te hebben waarop steeds de handtekening van dezelfde Eritrese diplomaat staat. Ze hebben de ondertekening aan een deskundige voorgelegd. Die denkt dat het om authentieke handtekeningen gaat en dat het inderdaad één en dezelfde persoon is.

Intimidatie en dwang

Er zijn al veel langer aanwijzingen dat de Eritrese ambassade Eritreeërs in Nederland onder druk zet om belasting te betalen. De Tweede Kamer en het kabinet hebben daar bij herhaling hun afkeuring over uitgesproken. Volgens het kabinet is het juridisch wel mogelijk dat Eritrea geld int, maar zijn intimidatie en dwang niet toegestaan.

Een ruime Kamermeerderheid vroeg het kabinet vorig jaar de ambassade te sluiten als "belastingheffing en de misstanden eromheen" niet stoppen.

Wanpraktijken

Bijna unaniem veroordeelt de Kamer de praktijken waarover Argos en OneWorld vandaag berichten. VVD-Kamerlid Azmani zegt dat het onacceptabel is dat de "lange arm van een buitenlandse mogendheid in Nederland zo ver reikt".

D66-woordvoerder Sjoerdsma benadrukt nog eens dat de ambassade dicht moet als Eritrea zich niets aantrekt van de kritiek. SP-Kamerlid Van Dijk zegt dat de Kamer het niet moet toestaan dat de Eritrese regering via de ambassade "dit soort wanpraktijken" bezigt.

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik noemt het onwenselijk dat er mensen langs de deuren gaan om geld te innen. Ook zijn PvdA-collega Kuiken wil de ambassade aanpakken om dit soort praktijken te stoppen.